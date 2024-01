Clamoroso in casa Roma | esonerato Josè Mourinho

(Di martedì 16 gennaio 2024) Laha ufficialmenteil tecnico: l’annuncio attraverso un comunicato stampa rilasciato dal club giallorosso. Un fulmine a ciel sereno ha scosso oggi il mondo calcistico: laha annunciato ufficialmente l’esonero die del suo staff tecnico. La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, dando il via a una nuova era per la squadra giallorossa. L’annuncio è stato fatto attraverso un comunicato stampa emesso direttamente dal club capitolino: “L’ASannuncia che Josée i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della ...

Clamoroso in casa Roma. Josè Mourinho è stato esonerato dalla società giallorossa con effetto immediato, si apprende dal sito del club. Una decisione forte, ...La storia tra la Roma e Josè Mourinho è ufficialmente terminata, la società giallorossa ha comunicato l'esonero del tecnico portoghese.