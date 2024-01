Città | la previsione di come saranno nel 2100 è inquietante

I lavori dureranno circa 500 giorni con ladi ultimare le strutture entro il 2025'. 'Per l'amministrazione comunale il mondo dell'infanzia è sempre stato una priorità - ha commentato Paola ...In queste cinque, con l'aggiunta di Bolzano, Napoli e Trento, il costo di un monolocale di 35 ... Il primo ciclo è stato attivato per l'anno accademico 1982/1983 con ladi 2.000 posti, ...