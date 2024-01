Cina | Shenzhen ospita cerimonia per viaggio inaugurale BYD EXPLORER NO 1

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gen – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 15 gennaio 2024, mostra laper ildi inaugurazione della nave porta veicoli “BYDNO.1” presso lo Xiaomo International Logistics Port di, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’imbarcazione, una nave porta veicoli noleggiata dalla casa automobilistica cinese BYD, ha tenuto la suaieri presso il porto di. Con piu’ di 5.000 veicoli a energia nuova (NEV) a bordo, la “BYDNO.1” e’ salpata verso i porti di Vlissingen nei Paesi Bassi e Bremerhaven in Germania. Si tratta della prima nave della flotta di imbarcazioni per le spedizioni marittime di BYD, che si e’ unita ad altre case automobilistiche cinesi per ...