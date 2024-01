Cina | servizi intermodali ferrovia-mare agevolano commercio in citta’ interne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Yinchuan, 16 gen – (Xinhua) – Un treno intermodaleche trasporta container merci oggi e’ partito da Yinchuan, capoluogo della Regione autonoma nord-occidentale cinese Hui del Ningxia. Diretto al porto di Qingdao, nellaorientale, il treno segna l’inaugurazione di una rottaria regolare effettuata dal treno intermodale, che deve eseguire le procedure di sdoganamento una sola volta. Il treno viaggera’ regolarmente da Yinchuan al porto di Qingdao due volte alla settimana, con un viaggio di oltre 34 ore. Le merci trasportate dal treno in partenza oggi, tra cui polivinilcloruro, spandex e 2-cianoguanidina, dopo aver raggiunto il porto di Qingdao saranno spedite in Paesi come Colombia, Francia e India, oltre che nelle province di Guangdong e Fujian in. Secondo le ...