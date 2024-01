Cina | presenta misure per sviluppare economia “d’argento”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pechino, 16 gen – (Xinhua) – Laha recentemente pubblicato una linea guida per rafforzare l’”, come parte degli sforzi per affrontare le sfide dell’invecchiamento della popolazione. La linea guida, emessa dall’Ufficio generale del Consiglio di Stato, specifica leper espandere, standardizzare, coltivare i cluster industriali e migliorare il branding dell’. Secondo il documento, dando priorita’ al benessere dei cittadini anziani, il Paese deve migliorare i servizi di assistenza alimentare e sanitaria per la popolazione e accelerare lo sviluppo delle istituzioni di assistenza agli anziani. La linea guida prevede la creazione di circa dieci parchi industriali per...

