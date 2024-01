“Ciao a tutti | me ne vado” Uomini e Donne | si alza e lascia lo studio E Ida Platano

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024), è successo di tutto nella nuova registrazione. È Lorenzo Pugnaloni a svelare quanto accaduto lunedì 15 gennaio 2024 negli studi Elios, dove sono tornati i protagonisti di trono classico e over. Alla fine delle riprese, il blogger fa sapere che dopo la scelta di Cristian l’attenzione è su Brando: il tronista ha discusso con Raffaella per la sua mancata reazione al bacio con Beatriz in esterna. La corteggiatrice si è arrabbiata e si è rifugiata dietro le quinte, ma lui l’ha seguita per un chiarimento e poi nessuno dei due è più rientrato in. Passando al trono over, è già passato un po’ di tempo da quando Alessandro Vicinanza è rientrato nel parterre. Da single, dopo la fine della storia con Ida, oggi tronista. Ma anche l’imprenditore di Salerno “si dà da fare” e dopo aver ripreso posto ...