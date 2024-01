Ci siamo sentiti venerdì | Pedretti | il drammatico retroscena dalla Berlinguer

(Di martedì 16 gennaio 2024) A “Prima di Domani”, striscia di Rete 4 di approfondimento politico ed economico, oltre ai principali casi di cronaca ed attualità e condota da Bianca, si discute ancora del caso di Giovanna, la titolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant'Angelo Lodigiano, trovata morta nei pressi del fiume Lambro a pochi giorni dal polverone mediatico sollevatosi per la sua risposta ad una recensione di un cliente che lamentava la vicinanza del tavolo con gay e disabili. Recensione, poi, smascherata come fasulla da Selvaggia Lucarelli e dal compagno Lorenzo Biagiarelli. Tra gli ospiti c'è il giornalista Roberto Poletti, che conduce su Radio Rai il programma mattutino “Il Caffè di Radio1” e risponde alla domanda: “C'è odio social dietro la morte della ristoratrice Giovanna?”. Poletti è stato uno degli ultimi a sentire ...

«Torna a casa, Fedez . ‘Sta Rai aspetta a te!». Non ha certamente avuto come contorno l'aria del melodramma né la cornice della sceneggiata ... (liberoquotidiano)

Stefano Pioli , allenatore del Milan , presenta la gara contro il Sassuolo in programma domani a San Siro nella consueta conferenza stampa della... (calciomercato)

Ieri, grazie all'assessore Riccardo Del Brocco, in tanti ciorgogliosi ".E ancora: 'Se noi il mondo della cultura, il mondo della Fede noncapace di aprire orizzonti ... la parola del leader religiosi con poche eccezioni, non si sonoin questi mesi da parte ...Chiamatelo profeta o semplice intenditore, ma riascoltando oggi quell'audio di Paolo Di Canio che circolò due anni e mezzo fa, al momento della firma di Mourinho con la Roma e destinato ...Le migliori frasi di ringraziamento per le condoglianze ricevute: quali sono le migliori da ricevere e le più formali.