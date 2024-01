“Chi indovina più compagni di squadra?” | il gioco tra Rrahmani e Kvara è tutto da ridere – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un simpatico siparietto ha visto protagonisti Amire Kvichatskhelia, partecipanti al format “Who Am I?” della Lega Serie A. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, il Napoli ha bisogno di ritrovare il giusto entusiasmo per invertire la rotta e c’entrare la qualificazione alla prossima e “nuova” Champions League. Gli azzurri, fuori dai giochi per la lotta al titolo e eliminati in Coppa Italia dal Frosinone, hanno come obiettivo vincere la Supercoppa Italiana e andare quanto più avanti nella massima competizione europea. I partenopei affronteranno il Barcellona agli ottavi di finale di Champions: una sfida difficile ma non impossibile visto l’avversario non delproibitivo. I precedenti contro lacatalana hanno visto gli spagnoli passare il turno, anche in Europa League. In campionato ...