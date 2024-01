Chi è Maria Rita Parsi | la storia e la carriera della scrittrice e psicologa

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha scritto una serie innumerevole di libri, tutti di grande successo. La sua opera prima risale al 1976, quandoè ancora una neo laureata in psicologia con la passione per la scrittura. Il libro, intitolato Animazione in Borgata è un grande successo che spinge la neoe realizzarne subito un altro: Lo scarico, libro dedicato alla vita dei “ragazzi difficili”. Questa sua seconda opera riesce a fare fortuna anche in Germania, dove conquista un grande successo tra i lettori e le case editrici. Ad oggi, a distanza di più di 30 anni,ha all’attivo più di 50 pubblicazioni. Una delle tante passioni diè sicuramente ...

Il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, abilitante per la scuola primaria , lo è altrettanto per l'infanzia. Quali altri requisiti ... (orizzontescuola)

...riproduttive delle donne sono ancora inquisite daritiene che l' identità femminile coincida con la maternità o la sua possibilità. "Libere" , saggio della giornalista bresciana Ilaria...Queste erano state le parole di Maurizio Costanzo in una intervista a Vanity Fair: ' Conci ... IT Valentin Alexandru, il ballerino di Amici trova l'amore:è la fidanzataè Nick Casciaro, ...E infatti in programma per domani, presso il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere l’ennesima puntata di «una vertenza senza fine, quella che riguarda i 27 lavoratori della ex Fib Sud di Nusco, ...Federico Ruffo è felicemente fidanzato con Veronica Di Spirito. La donna non è estranea al mondo delle spettacolo, o meglio al ...