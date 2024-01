Chi è Lorenzo Biagiarelli | al centro delle polemiche per il caso della ristoratrice

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 16 gennaio 2024)da otto anni fa coppia fissa con Selvaggia Lucarelli, di quindici anni più grande. Lui, classe '90, è nato a Cremona ma è cresciuto a Sinigaglia, dove i genitori avevano uno stabilimento balneare. In questi giorni è alcronache dopo che sui suoi social aveva messo in dubbio la recensionelodigiana Giovanna Pedretti poi morta suicida. Dal lavoro in televisione alla passione per la musica e il cibo, scopriamo chi è