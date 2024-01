Chi è la bellezza che ha fatto impazzire Berlino?

Leggi su bellezze.tv

(Di martedì 16 gennaio 2024) E’ uscita la scorsa settimana, la nuova serie Netflix spin-off de “La casa di carta” che tanto successo ha riscosso. La serie narra delle vicende di, fratello del professore de La casa di carta in un momento antecendente ai fatti della serie principale della saga.non è ancora malato ed è a Parigi con una banda di giovanotti per un colpo ad una casa di aste. La narrazione del colpo è molto simile a quella de La casa di carta mentre il personaggioè molto più “umano” rispetto al professore tanto che rischia di mettere in pericolo il piano innamorandosi della moglie del direttore della casa d’aste che subità il furto. Lei è Camille nella serie ed è interpretata da Samantha Siqueiros nata a La Paz il 13/09/1994. Alta 163cm Samantha inizia a lavorare per la TV per bambini in Messico e ...