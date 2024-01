Chi è il giovane tennista italiano che doveva giocare nella Roma e invece vedremo agli Australian Open stanotte

Leggi su gqitalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Flavio Cobolli è nato a Firenze, classe 2002, ma èno al 100%. Già, perché all’ombra di Santa Maria Novella ha trascorso solo il suo primo ani di vita, poi il trasferimentocapitale e l’inizio di una vita tutta dedicata allo sport. Flavio, infatti, è uno di quei ragazzini che sembrano nati per praticare qualsiasi attività fisica. Il padre è stato un buon, ha raggiunto la posizione 236 della classifica mondiale ATP, naturale che il piccolo Cobolli iniziasse da qui. Così, con una racchetta più grande di lui, ecco i primi allenamenti, più per gioco che per ambizione. Poi, come capita a quasi tutti i bambini, arriva il calcio. Il pallone entra prepotentementesua vita e anche nel tirare calci sembra un predestinato. È così bravo che viene preso nel settore giovanile della, a ...