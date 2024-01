Chi è don Cosimo | il sacerdote più amato d’Italia sui social | “Cerco di portare un bel messaggio attraverso la rete”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Rubriche, riflessioni, inviti all’amore: la religione sul web. La Chiesa sta provando a prendere una strada moderna, diversa, per arrivare a tutti e soprattutto alle nuove generazioni. Negli ultimi anni, molti sacerdoti sono sbarcati suie hanno cominciato a usarli per la loro missione evangelizzatrice, oltrepassando le quattro mura della propria parrocchia. Due tra i più celebri: Don Alberto Ravagnani e DonSchena. E proprio quest’ultimo, 44 anni, 180mila follower su Instagram e attivo nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi, è diventato un vero e proprio influencer, trovando nellaun mezzo per comunicare con numerosi fedeli. Secondo solo a Papa Francesco in quanto a seguaci sul web, “pcattolico, poeta dell’amore di Dio” (come si legge nella sua bio di Instagram), Don ...

Mettersi a dieta è uno dei propositi più gettonati per l’anno nuovo, ma anche non riprendere i kg persi con la dieta non è da meno! Con l’inizio del ... (sportnews.eu)

Scontro tra padre Galvano, della chiesa del rione di San Giorgio, e il pubblico ministero: «Bisogna intervenire in qualche modo, lo Stato non può e ... (corriere)

Moderno e chic . Perfetto per donne over 60 che vogliono ostentare una nuova gioventù. I dettagli del look di Fiordaliso L’icons della musica ... (361magazine)

I giornalisti, gli impiccioni, i curiosi osemplicemente ha delle domande da fare qui non sono ... negli stessi vicoli molto probabilmente camminava indisturbato il figlio diCiccio Messina ...... in questo San Giovanni Battista ci dà un grande esempio, dobbiamo chiederci tutticerchiamo, ... Prima della benedizione finaleLorenzo ha salutato i dodici cresimati, ringraziandoli per il ...Secondo solo a Papa Francesco in quanto a follower, condivide con i fedeli riflessioni sulla vita e messaggi di pace ...A Bozzolo (Mantova) in quattrocento si sono riuniti per una giornata di riflessione. A confronto don Luigi Pisani, don Bruno Bignami, Matteo Truffelli, Rosy Bindi e Paolo Gualandris ...