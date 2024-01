Chat sessiste per soli uomini nel Circolo Canottieri Ticino di Pavia | indagati 8 soci

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nella più antica e prestigiosaetà nautica di, il, è stato scoperto un gruppo Whatsapp sessista e violento, in cui alcunicommentavano i fisici delle ragazze del club e facevano allusioni sulle loro presunte relazioni con altri. La procura diha aperto un’indagine sul caso, che vede coinvolte otto persone accusate di diffamazione. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia pavese. I fatti risalgono alla fine di agosto. A presentare la denuncia sono state alcune giovani donne, frequentatrici del, dopo aver saputo che nellasi parlava di loro in termini volgari. Nei messaggi sembra compaiano infatti commenti su particolari fisici delle ragazze, ma ...

... pervade le notizie di cronaca, i videogiochi, la politica, le tifoserie, lee persino la ... C'è una grande ambivalenza in questo genere di musica, dove spesso oltre a preoccupanti derive, ...... pervade le notizie di cronaca, i videogiochi, la politica, le tifoserie, lee persino la ... C'è una grande ambivalenza in questo genere di musica, dove spesso oltre a preoccupanti derive, ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo per diffamazione nei confronti dei soci di un circolo di canottaggio: sono accusati di essersi scambiati ...