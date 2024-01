Champagne troppo caro con l’inflazione | lo spumante vince la guerra mondiale delle bollicine

(Di martedì 16 gennaio 2024) Loitaliano batte lofrancese 3 a 1. Complici la corsa dele le maggiori richieste economiche dei produttori d’Oltralpe, sono infatti salite a 936 milioni le bottiglie Made in Italy stappate nei cinque continenti nel corso del 2023. A conti fatti più del triplo di quelle prodotte dalle maison dello, che nello stesso periodo si sono fermate sotto quota 300milioni, in calo dell’8,2%. Dagli Stati Uniti all’Australia, dall’Europa alla Cina sono quindi sempre più italiane leversate nei bicchieri a casa, al bancone del bar e al ristorante. Tanto che, sottolinea una soddisfatta Coldiretti, viene stappato all’estero oltre i 2/3 del consumo diitaliano per un totale di 650 milioni di bottiglie. I più fedeli a brindare Made in Italy ...

