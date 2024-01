Certi amori non finiscono… De Rossi è il nuovo allenatore della Roma

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gennaio 2024 – Divorzio amaro quello fra Mourinho e l’As, dopo che il club ha ufficialmente annunciato l’esonero dello Special One (leggi qui). E l’amaro in bocca lo hanno lasciato soprattutto a quella parte di tifosi gialloche credevano di poter chiudere, almeno questa stagione, con José. Certo, l’esonero era già nell’aria, dopo le ultime performancesquadra e gli scarsi risultati ottenuti. Ma la notizia di oggi è stata comunque una sorpresa. Poi l’altro annuncio… Sarà Daniele Deil. Un ritorno di fiamma questo, dopo la lunga carriera e 18 annisua vita che Deha dedicato alla. L’ex numero 16 giallorosso è ...

... portando con sé l'intreccio avvincente dicontrastati, giustizia implacabile e il sottile ... e siamoche la loro performance vi lascerà senza fiato. CREDITI: REGIA: Solimano Pontarollo ...non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il lettore ci perdonerà la licenza poetica ma dovendo commentare il rapporto tra la sinistra italiana e la patrimoniale, tornano alla ...L’ex nerazzurro come capitano del Belgio ha potuto esprimere le sue preferenze agli oscar del calcio mondiale. Al fianco di Guardiola e Spalletti ha scelto il ...Certi amori non finiscono ... Anita Olivieri ammette, durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio, di essere ancora innamorata del suo ex. Parlando della sua linea della ...