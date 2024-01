C' era una volta il rock a Sanremo Ora non c' è più

Leggi su panorama

(Di martedì 16 gennaio 2024) Basta dare un’occhiata alle classifiche FIMI degli ultimi cinque anni per rendersi conto che la musica italiana abbia ormai soppiantato quasi del tutto quella internazionale nelle preferenze dei nostri connazionali, sia per quanto riguarda gli album (tra i primi 20 dischi non troviamo nemmeno un artista internazionale: il primo è il trapper Travis Scott al 22esimo posto con Utopia) che nei singoli: nella Top 20 delle canzoni più ascoltate del 2023 restano i soli Bizarrap & Quevedo e Miley Cyrus a rappresentare la musica internazionale. L'Italia è da alcuni anni un paese musicalmente autarchico, che accoglie con freddezza (se non con disinteresse) buona parte degli album internazionali, anche quelli che in Usa e in Inghilterra vendono centinaia di migliaia di copie. Nel 2021 il trionfo a sorpresa dei Maneskin acon l'adrenalinica Zitti e Buoni aveva acceso ...