Centromarca | industria di marca conferma leadership nel largo consumo

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Con una quota di mercato del 68,4%, come evidenziato da NielsenIQ, l’dila suanel mercato del. Una seconda indagine, condotta dalla società di ricerche Adacta International per, l’Associazione italiana dell’di, rivela gli elementi distintivi per i quali i consumatori scelgono i prodotti di. Dalla survey emerge che il consumatore ritiene i prodotti disicuri, affidabili, di qualità distintiva, sostenibili e unici nelle formulazioni. Ne parla Vittorio Cino, Direttore generale di. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line ...