Centri di riabilitazione | il consigliere Ciampi critico con De Luca

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La giunta regionale sembra ostinarsi a identificare nelle RSA le strutture da adibire alla cura dei pazienti con patologie psichiche, neurologiche e sensoriali gravi, complesse e disabilitanti. Ciò tuttavia non è esatto, in quanto è riconosciuto che le RSA sono del tutto inadeguate – per personale, figure professionali, dotazioni – a fornire le prestazioni necessarie a questi pazienti. Nelle RSA i pazienti con disabilità psichiche gravi o gravissime sarebbero destinati a peggiorare, trattandosi di strutture che forniscono servizi didi livello semplice e idonee solo alla presa in carico di pazienti, prevalentemente anziani, con disabilità lievi. La risposta della giunta alla mia interrogazione è del tutto insoddisfacente perché fa riferimento alla DGR n. 655 del 16/11/2023, che tuttavia attiene a pazienti che beneficiano del ...

... assistenti sociali, fisioterapisti e operatori dellamotoria. La piattaforma Le ... al link https://piattaformadisturbialimentari.iss.it/ , dove vi è la mappatura di tutti i, ......Tra le novità c'è quella in futuro di sfruttare il più possibile idi recupero cardiologici che nasceranno sui territori nelle cittadelle sanitarie per dare un percorso di...Adam non parla, è completamente muto. Sta chiuso dentro la sua stanza a Betlemme mentre le sue quattro sorelle giocano nel salotto. Dall’inizio ...Verona, con la moglie Giulia Trabucco ha raccolto gli arti prostetici inutilizzati in Italia per portarli in Ghana: un regista ha ripreso le tappe della traversata ...