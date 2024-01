Centocelle Trave si stacca da impalcatura e ferisce 73enne

(Di martedì 16 gennaio 2024) CRONACA DI ROMA – (AGENZIA Nova) – Un uomo di 73 anni e’ rimasto ferito a seguito della caduta di unadal quinto piano di un palazzo nel quartieredi Roma. E’ successo in via degli Arbusti, intorno alle ore 12 di ieri, quando il, che stava passeggiando con la moglie, e’ stato colpito alla spalla dallacaduta dal quinto piano di un palazzo dove erano in corso lavori di ristrutturazione della facciata. L’uomo e’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale Vannini. La donne, invece, e’ rimasta illesa. Sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo Casilino della polizia locale, che hanno posto sotto sequestro la, avviando le indagini per accertare le dovute responsabilita’.

...caduta dal quinto piano di un edificio in via degli Arbusti durante lavori di ristrutturazione Un passante è rimasto ferito nel quartieredi Roma a causa della caduta di una...Un passante è rimasto ferito nel quartieredi Roma nella caduta di unadal quinto piano di un palazzo, dove erano in corso lavori di ristrutturazione della facciata. A intervenire ieri intorno alle 12 in via degli Arbusti, ...Ascolta articolo - Un uomo di 73 anni è stato colpito da una trave caduta dal quinto piano di un edificio in via degli Arbusti durante lavori di ristrutturazione Un passante è rimasto ferito nel qua ...Nel quartiere Centocelle di Roma, un uomo di 73 anni è rimasto ferito da una trave che è caduta dal quinto piano di un palazzo situato in via degli arbusti, da mesi era ...