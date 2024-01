CdS – Juve | Djalò e Adzic scoprono l’effetto Allianz Stadium

(Di martedì 16 gennaio 2024) 2024-01-16 09:47:52 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: TORINO – Il mercato dellaadesso è realtà. La Signora abbraccia i primi due colpi della sessione invernale, i primi ufficialmente firmati dal nuovo corso manageriale targato Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna: è il martedì di Tiago Djaló e Vasilije, attesi entrambi in giornata a Torino. Se riusciranno a fare in tempo, e soprattutto se le tempistiche lo consentiranno, sia il difenmsore portoghese che il centrocampista montenegrino saranno all’per assistere alla sfida con il Sassuolo e avere un primo assaggio del palcoscenico dove si esibiranno e del mondo bianconero. L’inizio della loro vitantina avrà una parte in comune, con le visite mediche fissate entrambe ...

Inter e Juventus stanno duellando per la vittoria del campionato. Sul Corriere dello Sport, però il derby d’Italia non è più come quello di una ... (inter-news)

Laci sta pensando, ma l'inglese vorrebbe un prestito di 18 mesi. Le ipotesi a centrocampo tra ...- Non solo Traorè: Micheli non andrà in Arabia, i nomi per gli altri colpi Prima delle firme, ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Alessandro F. Giudice , analista finanziario del Corriere dello Sport: CalcioNapoli24.it è stato ...Lazar Samardzic, 21 anni, resta sempre un obiettivo sullo sfondo per il Napoli, nonostante le grandi difficoltà riscontrate nella trattativa ...Dal calciomercato al posticipo di Serie A Juventus-Sassuolo e la Supercoppa Italiana: sono queste le notizie sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 16 gennaio 2024. Il Corriere del ...