CdS – Calciomercato diretta | segui tutte le trattative di oggi LIVE

Leggi su justcalcio

(Di martedì 16 gennaio 2024) 2024-01-16 10:36:52 Riportiamo dito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Sondaggi,, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi accende. In Serie A e nei campionati esteri è caccia ai rinforzi nella finestra di riparazione. I movimenti, i rumors, le ufficialità e lein corso della giornata (martedì 16 gennaio). 15:40 Napoli, piace sempre Samardzic Lazar Samardzic, 21 anni, resta sempre un obiettivo sullo sfondo per il Napoli, nonostante le grandi difficoltà riscontrate nella trattativa per questioni legate ai diritti d’immagine e alle commissioni. Sul centrocampista serbo dell’Udinese, però, c’è anche la Juventus di Giuntoli. 15:22 Salernitana, si tratta Palomino. E Dia può restare La Salernitana continua a trattare con l’Atalanta per il centrale difensivo José ...