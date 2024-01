Cattiva digestione | gli alimenti che evitano il gonfiore addominale

Leggi su cityrumors

(Di martedì 16 gennaio 2024) Fare i conti con lanon è mai facile: eccolo la soluzione per evitare il fastidiosoUno dei disturbi più comuni è quello legato alla; tra i sintomi c’è il dolore localizzato nella parte inferiore del torace, nell’addome o nella parte superiore dello stomaco, oppure episodi di aerofagia ed eruttazioni, alitosi, rigurgiti acidi, bruciori di stomaco, nausea o vomito e in alcuni casi anche perdita dell’appetito. Problemi di– Cityrumors.it (PixaBay) I problemi dipossono verificarsi per diversi motivi, come aver introdotto una quantità eccessiva di cibo, aver preso freddo durante lao a causa della presenza di allergie o ...