Catania | furti in abitazioni | operazione ‘Gioiello' dei Carabinieri | 9 misure cautelari

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gen. (Adnkronos) -'. Oltre 100del Comando Provinciale di, con il supporto dei reparti specializzati, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 indagati, cinque dei quali in carcere ed uno agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. L'indagine, coordinata dalla Dda etnea e condotta dai militari della Compagnia di Gravina di, ha consentito di individuare "un gruppo criminale particolarmente attivo sul territorio etneo, specializzato nella commissione diin abitazione, che tra l'aprile 2019 ed il dicembre 2021, avrebbe messo a segno ben dodici ‘colpi' in diversi Comuni della ...

Lo afferma l'arcivescovo di, Luigi Renna, sul furto subito della chiesa del rione di San ... nonostante io abbia denunciato ie consegnato alle forze dell'ordine i video in cui si possono ...Lo afferma l'arcivescovo di, Luigi Renna, sul furto subito della chiesa del rione di San ... nonostante io abbia denunciato ie consegnato alle forze dell'ordine i video in cui si possono ...A Catania. scoperta stalla clandestina dove 4 cavalli vivevano in condizioni pessime. Gli animali sono stati sequestrati.Scontro tra padre Galvano, della chiesa del rione di San Giorgio, e il pubblico ministero: «Bisogna intervenire in qualche modo, lo Stato non può e non deve chiudere gli occhi» ...