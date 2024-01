Caso Pozzolo | il prefetto revoca il porto d’armi al deputato

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ildi Biella, Silvana d’Agostino, hato ilper difesa personale alEmanuele, indagato per ildello sparo di Capodanno che ha portato al ferimento di Luca Campana, genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il provvedimento vieta anche al parlamentare, sospeso da Fratelli d’Italia, di «detenere armi e munizioni». La decisione della, spiega in una nota la Prefettura, è stata presa a «causa del comportamento incauto tenuto» da«durante i festeggiamenti della notte di Capodanno, improntato a leggerezza e sottovalutazione della pericolosità delle armi». Al«è stato contestato l’uso inappropriato dell’arma, poiché non ...

... è stato deciso - spiega una nota della Prefettura - a causa del comportamento incauto tenuto" da Pozzollo "durante i festeggiamenti di Capodanno" A"è stato contestato l'uso inappropriato ...... il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove , che a Montecitorio rappresenta il governo a dispetto delle richieste di dimissioni per il. Serracchiani, che battezza la nuova legge ...Sul caso Emanuele Pozzolo, il prefetto di Biella, Silvana d'Agostino, ha revocato il porto d'armi per difesa personale al deputato di FdI, indagato per lo sparo di Capodanno.Decisione legata ai fatti di Capodanno: "Uso inappropriato dell'arma" spiega la prefetto D'Agostino. Il parlamentare resta indagato per lesioni colpose e dovrà consegnare le altre armi di sua propriet ...