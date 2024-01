Caso Pozzolo | il prefetto revoca il porto d' armi al deputato FdI

Crescono di giorno in giorno i dubbi e gli interrogativi sul Caso Pozzolo . Far luce su questa vicenda è impresa ardua e capire chi ha sparato ancora ... (ildifforme)

Il prefetto di Biella, Silvana d'Agostino, ha revocato il porto d'armi per difesa personale al deputato Emanuele, indagato per ildello sparo di Capodanno che ha portato al ferimento di Luca Campana, genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il provvedimento vieta... Il deputato - che è stato sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia - sostiene di non aver sparato lui la notte di Capodanno, quando è stato ferito, con un colpo partito dalla pistola da... A Pozzolo "è stato contestato l'uso inappropriato dell'arma, poiché non ha adottato tutte le cautele necessarie a evitare fatti anche accidentali e sinistri involontari". Intanto potrebbero ridursi i...