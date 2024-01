Caso Pedretti | Lucarelli minacciata di morte dopo i dubbi sulla recensione

Perché ora è preferibile Instagram Più banalmente, in questo momento di evidente difficoltà per l'esposizione dovuta aldella morte di Giovanna, con la bagarre social che si è innescata ...Si parla deldi Giovanna, la ristoratrice morta suicida a Sant'Angelo Lodigiano dopo essere stata accusata di aver falsificato una recensione sulla sua pizzeria e messa alla gogna sui social, da ...La giornalista Selvaggia Lucarelli minacciata di morte: "Mi trasferisco su Instagram". I Carabinieri stanno indagando per capire chi sia la persona che abbia scritto la recensione negativa per la pizz ...Sulla vicenda della morte di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant'Angelo Lodigiano, trovata morta nel Lambro, nella giornata di ...