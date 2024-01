Caso Ferragni | lo sfogo dell’estetista cinica | “Non sputo in faccia ad un’amica”

(Di martedì 16 gennaio 2024) "Non faccio hunger games. Per la prima volta ho pensato di chiudere tutto", ha detto Cristina Fogazzi in unosu Instagram "E' da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiarama perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo amiche? Perché devo

"E' da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiarama perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo ...con la quale sono amica Non mi sembra il"." CEO è l'amministratore delegato , che poi è quello che quando le cose vanno male va in galera, ma non è questo il tuo", diceva Ventura a. Sono trascorsi poco più di tre anni da quell'...Chiara Ferragni si tiene stretto l'Ambrogino d'Oro, lo speciale riconoscimento che la città di Milano gli conferì nel 2020. Il Consiglio comunale di Milano ha ...Il Consiglio del comune di Milano ha deciso: nessuna revoca dell'Ambrogino d'Oro per Chiara Ferragni. Quali sono i motivi