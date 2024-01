Caso Ferragni | big influencer al tramonto? L’analisi

Chiaraè stata travolta dallo scandalo beneficenza e a Citylife , il quartiere nuovo di Milano dove vivono le celebrità, è esploso il. Come riporta il Foglio in un articolo titolato 'Grosso ...Le va dato il merito di aver dato il là alle indagini ufficiali su Chiarae di aver messo ... forse sarebbe ildi tacere. Questa storia viene 'debunkata' o, come si dice in italiano, ...Ha messo in vendita per 70 euro il pigiama di Chiara Ferragni in un popolare gruppo social di Fano e, invece di proposte d'acquisto, ha ottenuto in cambio solo una valanga di ...TORINO – Sono comparsi a Torino in Via Reggio 3 e Corso Regio Parco 2, questa notte i nuovi manifesti di Andrea Villa, che uniscono 1984 di George Orwell con il “caso Ferragni”. “Il libro di George Or ...