Caso Ferragni | big influencer al tramonto? L’analisi

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) –? I bigdel web potrebbero essere prossimi aled il 2024 sembrerebbe l’anno di ‘crescita’ dei cosidetti nano e micro-perché molti esperti stanno rivedendo i ruoli e indicando che creator più piccoli possano offrire spesso una fanbase più autentica e coinvolta. Ad indicare il cambio di passo è anche Andrea Scotti, Country Manager di Skeepers Italia, che in un’analisi sottolinea come “dall’ultimoBalocco-è emerso ancora più chiaramente il forte potere mediatico che bige celebrities possiedono e che, se non supportato da una comunicazione corretta e trasparente, può incidere profondamente sulla percezione che gli utenti hanno di un brand, online così come offline”. ...