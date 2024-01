Caso Alessio Vinci | una lettera anonima potrebbe rivelare il perché della morte dello studente 18enne

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024) Resta ancora avvolta nel mistero ladi, ilitaliano il cui corpo, il 18 gennaio 2019, è stato ritrovato ai piedi di una gru a Parigi. Per gli inquirenti francesi il suo fu suicidio, gli inquirenti italiani hanno indagato per istigazione al suicidio e sono orientati all’archiviazione, che dovrebbe arrivare il prossimo martedì: eppure la legale Sara Dettori e lassa di Giurisprudenza Fabiana Milano hanno chiesto a gran voce, durante “Chi l’ha visto?” che si continui a indagare sì, ma per omicidio. Poiché le indagini subirono una battuta d’arresto, inizialmente la polizia chiese l’archiviazione del, una richiesta che però il gip capitolino ha declinato lo scorso novembre, disponendo nuovi accertamenti sulle connessioni ...