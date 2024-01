Case Green | primo sì all’Eurocamera sul testo finale | dalle caldaie alle ristrutturazioni | ecco cosa cambia

... la cosiddetta direttiva sulleche introduce obblighi per la ristrutturazione degli immobili europei con l'obiettivo di renderli più sostenibili per l'ambiente. La commissione Industria, ...... rendendo le soluzioni energetiche domestiche accessibili ai proprietari dieuropei, ampliare ... Insieme, ci impegniamo a guidare la tanto necessaria rivoluzionedel riscaldamento ...Highlighting green hydrogen as an equitable solution, Adani Group Chairman Gautam Adani has called for leapfrogging to renewables and green hydrogen.David Duguid MP has written to SSEN urging the company to mitigate disruption on the A90 after sections of the road are to close over the next four months for the construction of a new converter ...