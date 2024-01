CasaPound contro Paola Cortellesi | “I partigiani uccisero e violentarono migliaia di donne e bambine | ancora convinta che il problema sia Biancaneve?”

Un governo reazionario e di estrema destra che criminalizza chi si oppone ma ha un occhio di riguardo per chi evade le tasse, per gli ultras (che ... (247.libero)

E così da ultimo, a novembre, è arrivato l'annuncio di nuove normele borseggiatrici nel metrò,le occupazioni abusive (ma no, par di capire, non l'immobile di),le ...... molto ascoltato da Putin e strenuo sostenitore della guerra d'aggressione su larga scalal'... L'associazione è presieduta da Lorenzo Berti (già esponente di). All'incontro ...Il movimento punta il dito contro partigiani, goumiers e sovietici: "In Italia violentarono e uccisero migliaia di donne e bambine. Oltre un milione di tedesche stuprate dai soldati dell'armata rossa" ...Intervista all’ex sindaca: “Il Demanio se l’è presa molto comoda. Ricordo i militanti in via Napoleone III ma lì io ero lo Stato e ...