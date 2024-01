Casapound contro Paola Cortellesi | “Ancora convinta che la favola sia Biancaneve?” L’estrema destra all’attacco dell’attrice

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024), dopo il discorso pronunciato dall’attrice all’università Luiss di Roma in cui aveva ironizzato sulla fiaba di, rileggendola in chiave maschilista. Parole che non sono piaciute agli esponenti della formazione di estrema, che attraverso una serie di immagini diffuse su Instagram e un post hanno subito incalzato: “È tragicomico sentire farebattute sulle presunte favole sessiste, con una verve comica degna della peggiore vignetta Facebook”. E: “Cogliamo però l’occasione per suggerire ae giornalisti di parlare di un’altra, quella della resistenza e di partigiani assassini e stupratori. Termini che, lo sappiamo, faranno rizzare i capelli ...