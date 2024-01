Carriere alias nell’esercito | Crosetto cade delle nuvole

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen – Una circolare del ministero della Difesa apre alleper il personale transgender, ma il titolare del dicastero Guidodallee dice di non saperne nulla. La circolare del ministero della Difesa e la reazione di“Lo scopro ora e non avendolo visto suppongo non sia stato coordinato né con Segretario Generale (da cui dipende la Direzione) né con Gabinetto o Ufficio Legislativo. Il Direttore ha probabilmente ritenuto che l’applicazione del contratto collettivo lo esimesse da condivisione”,risponde così ad un utente che sui social gli chiede conto di una circolare ministeriale che spalanca le porte alla possibilitàcosiddette...