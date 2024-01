Carrera | 'Conte alla Juve? Ritorno fattibile E gli farei volentieri da vice'

... aveva subito ridato solidità richiamando Trapattoni e acquistando Peruzzi,, Kohler e ... Antonio. Il futuro capitano e allenatore incide poco in quella stagione, ma con Trapattoni inizia ...... aveva subito ridato solidità richiamando Trapattoni e acquistando Peruzzi,, Kohler e ... Antonio. Il futuro capitano e allenatore incide poco in quella stagione, ma con Trapattoni inizia ...Antonio Conte può tornare alla Juventus, parola di Massimo Carrera che a lungo è stato il suo allenatore in seconda proprio in bianconero. L`ex tecnico di Spartak.La Roma avrebbe contattato Antonio Conte, ex giocatore ed allenatore della Juventus, per affidargli la panchina dopo la separazione da Josè Mourinho: come riportato da ...