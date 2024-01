Carolina di Monaco | lo scatto che esalta la sua bellezza | caschetto ribelle

(Di martedì 16 gennaio 2024)di, esempio di classe ed eleganza, sorprende con il suo iconico: ecco lochela sua. Nel vasto panorama degli hairstyle più iconici, ben pochi tagli di capelli possono vantare un impatto così duraturo come ilportato dadidurante gli anni Settanta.di, lochela sua– (Credits: ANSA) cityrumors.itStiamo parlando di un taglio che, al tempo, diventò un vero e proprio must-have per chiunque volesse essere al passo con la moda, un’autentica dichiarazione di stile che ha resistito ...

...di, tutta in paillettes per Babbo Natale Sua Altezza Serenissima, per il tradizionale ballo di Natale organizzato dalla sua fondazione, si presenta con uno scintillante abito firmato...Il Principe Alberto dicon la moglie Charlene - Spetteguless.it Alla festa per il Natale ... Si mormora che i rapporti tra l'ex nuotatrice e la cognatanon siano dei migliori, e in più ...I principini di Monaco Jacques e Gabriella protagonisti della Circus Parade. E sempre più mini-me di papà e mamma. Il video di Amica.it ...Carolina di Monaco avrà due nuovi nipotini. Entrambi i figli di suo marito Ernst August di Hannover attendono l’arrivo di un bebè.