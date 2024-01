Carlos Zarlenga direttore operativo di Stellantis nel Nord America

(Di martedì 16 gennaio 2024) A partire dal 1° febbraioè il nuovo chief Operating officer () deldi, al posto di Mark Stewart.è un leader esperto, con oltre un decennio di esperienza nel settore automobilistico in Emea, Asia Pacifico eLatina, insieme a un solido background finanziario. Da quando è innel 2022 come presidente diMessico, ottiene anno dopo anno un miglioramento delle prestazioni di vendita, della quota di mercato e dell’AOI, raggiungendo il miglior livello di profitto mai registrato in Messico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dal 1° febbraio 2024,assumerà il ruolo di Chief Operating Officer in Nord America, ruolo precedentemente ricoperto da Mark Stewart , con l'obiettivo di potenziare e migliorare le performance di Stellantis ...Nuovo Chief Operating Officer in Nord America Stellantis ha annunciato che a partire dal 1° febbraio 2024,assumerà il ruolo di Chief Operating Officer per il Nord America in ...Es Carlos Zarlenga, ex presidente de General Motors Sudamérica. Desde el 1º de febrero asumirá la titularidad para Estados Unidos, México y Canadá de la automotriz que engloba a Fiat, Chrysler, Jeep y ...A partire dal 1° febbraio 2024, Carlos Zarlenga sarà il nuovo Chief Operating Officer del Nord America di Stellantis ...