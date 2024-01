Cargo greco colpito da missile nel Mar Rosso Almeno 50 razzi lanciati dal nord di Gaza

Una nave mercantile di proprietà greca è stata colpita da un missile al largo dello Yemen, Lo ha riferito la società britannica di sicurezza marittima Ambrey.... composto da 18 filippini e un cittadino. "La Empire non è a conoscenza di un ordine del ...che ha condannato gli attacchi dei militanti yemeniti chiede anche l'immediato rilascio della nave...Una nave mercantile di proprietà greca è stata colpita da un missile al largo dello Yemen, Lo ha riferito la società britannica di sicurezza marittima Ambrey. (ANSA) ...Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i loro raid nel Mar Rosso. Lo riferisce il New York..