Caressa | «Mourinho non ha capito che doveva cambiare la sua comunicazione»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 gennaio 2024) A Sky Sport si commenta l’esonero dicome tecnico della Roma e si cerca di capire i motivi Caresssa: «Non sono particolarmente perplesso dell’esonero diperché si capiscono i motivi della società. Era nell’aria da tempo e prevista per giugno, è stata solo un po’ anticipata. Credo che si tratti di un discorso industriale. Quando hai una società in cui hai speso, vuoi una crescita del brand e dei rusltati sportivi. In una situazione economica in cui non ti fanno fare gli stadi e in Italia non si riesce a farli, puoi agire sul poter mondiale del tuo brand. L’errore diOltre a non portare risultati, la Roma con questo modo di fare divisivo dinon è cresciuta come brand. Tutti quei litigi in mezzo al campo, i cartellini e le polemiche non possono piacere a una proprietà americana, come ...