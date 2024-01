Capello con Mourinho | ' Nessun rispetto dai Friedkin' Poi dà un consiglio a De Rossi

(Di martedì 16 gennaio 2024) ROMA - Addio, tocca a De. La Roma cambia in panchina dopo due anni e mezzo con l'esonero dello Special One. Una scelta presa dal presidente Dan, arrivato in città nelle ...

E Fabio, ex tecnico della Roma (cui ha vinto uno scudetto) ai microfoni di Sky ha commentato: "C'era difficoltà a livello numericotanti giocatori indisponibili, ma è un'occasione ......si comincia a parlare di De Rossi che intanto è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Roma Fabioha parlato di De Rossi "È un grande salto per lui, prende in mano una squadra...L'avventura di José Mourinho con la Roma è finita questa mattina. Il club giallorosso, in seguito agli ultimi deludenti risultati, ha deciso di esonerare lo Special One. Il club capitolino, per ...I racconti del collaboratore di giustizia resi ai pm nel 2012: «Aveva un deposito di armi per centinaia di migliaia di euro». E ancora: «Riforniva sia gli Arena che i Nicoscia» ...