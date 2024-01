Cannavaro | “Mazzarri sa come motivare i calciatori Il Napoli deve raggiungere un posto in Champions”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 16 gennaio 2024): “sa, aresti e arrivi solo chi ha voglia al 100% di far risalire la squadra in campionato, ho tatuato addosso un ricordo azzurro speciale” Paolo, ex capitano del, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com” sulla situazione attuale dele su altro: Quali sono secondole cause del lungo periodo difficile attraversato dal? “Credo che ci siano diverse cause. In primis la condizione fisica da inizio campionato che ilnon ha mai avuto rispetto alle altre squadre. Mentre l’anno scorso ilera abituato a sovrastare anche fisicamente ...