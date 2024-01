Cane torturato | messa in prova e una multa per i responsabili

Leggi su agi

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI - Lo avevano incatenato a tal punto da causargli ferite profondissime, abbandonato a se stesso tra i suoi escrementi: questo il trattamento riservato a Ercole,salvato in extremis nel marzo scorso a Siracusa grazie all'intervento della sede Lav locale che lo ha recuperato e ha sporto denuncia. Il tribunale di Siracusa ha ammesso gli indagati allaallaper la durata di 4 mesi, ordinando loro il pagamento di 500 euro. "È una pena ridicola per chi ha commesso un atto di puro sadismo nei confronti di un animale che non è morto tra atroci sofferenze solo grazie all'intervento dei volontari e che porta ancora profonde cicatrici sia nel corpo che nella psiche per il dolore e il trauma che ha subito", afferma la Lav. "Nonostante la nostra opposizione alla concessione dellaalla ...