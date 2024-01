Candelora in onore di Colasurdo | cresce l’attesa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiParte il conto alla rovescia verso il 2 febbraio, giorno dell’antichissima festa della, nota come la “Juta dei Femminielli” verso il Santuario di Montevergine. Una ricorrenza notoriamente sentita che quest’anno, tra l’altro, cade nell’Anno Giubilare Verginiano per i 900 anni dalla nascita del Santurario e che sarà dedicata a Marcello, il maestro della tammorra scomparso il 5 luglio del 2023 e che non aveva perso una. Centinaia i fedeli attesi a Montevergine provenienti da tutta Italia, per rendere grazie a una delle sette Madonne della Campania, la Madonna nera, Mamma Schiavona, protettrice dei diversi, che “tutto perdona”. I pellegrini più affezionati arrivano in cima al Santuario a piedi, camminando per tutta la notte a suon di tammurriate e canti accompagnano i pellegrini ...