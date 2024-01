Canali presenta Voyage dans la Brianza

(Di martedì 16 gennaio 2024) Azienda familiare alla terza generazione, la manifattura diè un marchio di qualità riconosciuto in tutto il mondo, che integra il meglio del know-how tradizionale 100% italiano in un sistema di produzione all’avanguardia. Innovazione e creatività sono gli ingredienti chiave della tradizione del brand brianzolo nato agli inizi del Novecento. L’affermazione di questi valori nel mondo è stata il risultato di un lungo percorso nel quale si sono intrecciati gusto, stile e costante ricerca di eccellenza e qualità: dal 1934 a oggipromuove la tradizione artigianale e il Made in Italy unendo cultura e storia con eleganza e stile per creare ogni volta veri e propri capolavori di eccezionale vestibilità e comfort. La collezione AI24 “Into Nature” La collezione AI24 “Into Nature”,ta alla Milano Fashion Week, è un omaggio ...

Kiracademyil primo corso per Social Media Manager certificato. Il programma è progettato per trasformare gli aspiranti professionisti in esperti autonomi nella gestione deisocial. ...KFCcon una nuova campagna digital firmata da Freeda Platform e pianificata da Dentsu il nuovo ... La campagna sarà live dal 16 gennaio all'11 febbraio e coinvolgerà tutti i principali...GeForce RTX 4070 SUPER è la prima del trio di soluzioni SUPER annunciate al CES 2024 ad arrivare sul mercato. Molto simile dal punto di vista delle specifiche alla GeForce RTX 4070 Ti, vi si avvicina ...Viola Calligaris, nuovo acquisto della Juventus Women per la difesa in sostituzione dell'esperta Linda Sembrant, si è presentata ai canali ufficiali.