Campello | moglie Morata | «A Madrid stiamo bene ma…»

(Di martedì 16 gennaio 2024) Alicedi Alvaro, ha parlato al Podcast di Diletta Leotta dove si è raccontata Alicedi Alvaro, ha parlato al Podcast di Diletta Leotta dove si è raccontata. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Aadesso stoma ci ho messo un po’ ad ambientarmi, perché non sono mai stata più di un anno e mezzo nella stessa città. Ogni volta che iniziavo ad avere una vita normale, era già tempo di cambiare un’altra volta. Non è stato facile trasferire ogni volta i bambini ed avere nuove abitudini».

Alice, lady Morata da Diletta Leotta Alicedi Alvaro Morata e mamma di quattro figli , è la sesta ospite di Mamma Dilettante 2 , il podcast e vodcast condotto da Diletta Leotta disponibile su YouTube e sulle principali ...La sesta ospite di Mamma Dilettante 2 è stata Alicedi Alvaro Morata . L'imprenditrice, che oggi vive a Madrid con la sua famiglia, ma che non dimentica le sue origini e compatibilmente con gli impegni lavorativi torna spesso in ...Alice Campello nel salotto di Diletta Leotta per il podcast e vodcast "Mamma Dilettante", emergono paure e confessioni delicate sulla sua ultima gravidanza ...La moglie di Alvaro Morata, Alice Campello, ha raccontato alcuni momenti di grande paura vissuti relativi alla gravidanza. Ospite del podcast di Diletta ...