Calvin Klein | FKA twigs e il doppio standard nella pubblicità

Censura per il nuovo spot Calvin Klein che ha come protagonista la cantante FKA Twigs . Secondo l’Advertising Standards Authority (ASA) lo spot ... (metropolitanmagazine)

In queste ore sta facendo discutere una dichiarazione dell’Advertising standard s Authority (ASA). Secondo l’autorità inglese per gli standard della ... (iodonna)

Che tu stia pensando di rinnovare il salotto o meno, c'è una tendenza nell'aria che non può e non deve passare inosservata. Dopo aver richiuso la ... (gqitalia)

Che tu stia pensando di rinnovare il salotto o meno, c'è una tendenza nell'aria che non può e non deve passare inosservata. Dopo aver richiuso la ... (gqitalia)

Calvin Klein di nuovo choc per le campagne promozionali delle linee di intimo : mentre negli Usa spopolano i bicipiti e addominali per torniti di ... (ildenaro)

In ogni caso chi mastica moda saprà che l'anno d'oro di Kate Moss modella è il 1992 quando posa per la campagna underwear diinsieme a Mark Wahlberg (all'epoca Marky Mark) e conquista ...fka twigsdi nuovo choc per le campagne promozionali delle linee di intimo: mentre negli Usa spopolano i bicipiti e addominali per torniti di Jeremy Allen White (l'attore candidato ...Lo spot del marchio di abbigliamento intimo Calvin Klein con l’attore Jeremy Allen White uscito una decina di giorni fa e diventato rapidamente virale online è stato un caso di campagna pubblicitaria ...FKA Twigs e Jeremy Allen White sono stati scelti entrambi da Calvin Klein, ma se gli scatti dell'attore sono stati apprezzati, quelli della cantante sono stati considerati volgari e sessisti. A dimost ...