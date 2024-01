Callipo | “Nessun tentennamento nonostante intimidazioni | bisogna andare avanti e denunciare”

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Sono azioni che qui in Calabria purtroppo a ciclo toccano a tutti, anche noi in anni passati abbiamo avuto diverse di queste attenzioni maavere la fermezza di, di superarle”. Lo afferma Pippo, presidente del Gruppo, commentando con l’Adnkronos l’intimidazione subìta sabato scorso, di notte, quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati dal magazzino di S. Pietro Lametino (Lamezia Teme). “Quello che io consiglio sempre ai giovani imprenditori è cheavere due strade d: la strada che guarda al commissariato di Polizia o la strada che va alla Caserma dei Carabinieri. Nonprendere scorciatoie o trovare delle soluzioni alternative perché sarebbe la ...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Sono azioni che qui in Calabria purtroppo a ciclo toccano a tutti, anche noi in anni passati abbiamo avuto diverse di ... (liberoquotidiano)

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Sono azioni che qui in Calabria purtroppo a ciclo toccano a tutti, anche noi in anni passati abbiamo avuto diverse di ... (liberoquotidiano)

Dopo gli spari fuori da uno stabilimento del gruppo l'imprenditore lamenta 'purtroppo in Calabria tocca a tutti, anche a noi già in passato abbiamo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Sono azioni che qui in Calabria purtroppo a ciclo toccano a tutti, anche noi in anni passati abbiamo avuto diverse di queste ... (giornaledellumbria)

... presumo sia stata una dimostrazione per dire 'guarda tu puoi mettere il vigilantes ma noi ci siamo sempre, passiamo davanti e spariamo'" precisa Pippoche all'attività di imprenditore, in ...... presumo sia stata una dimostrazione per dire 'guarda tu puoi mettere il vigilantes ma noi ci siamo sempre, passiamo davanti e spariamo'" precisa Pippoche all'attività di imprenditore, in ...“Sono vicina all’imprenditore Pippo Callipo, ai suoi collaboratori, a tutti i dipendenti, dopo la denuncia dell’esplosione di alcuni colpi di pistola all’indirizzo di un magazzino… Leggi ...L'imprenditore Pippo Callipo è recentemente stato vittima di atti intimidatori. Un episodio che ha suscitato sconcerto e indignazione, ma anche una valanga di solidarietà da parte della comunità. Soli ...