Calendario sci alpino oggi | orari slalom Flachau e prova Kitzbuehel | programma | tv | streaming

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo un solo giorno di pausa torna protagonista la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Per entrambi i circuiti giornata che si svolgerà in Austria, con in mattinata la primadella discesa libera maschile di, mentre in serata lofemminile sotto i riflettori di. Inizia la lunga settimana sulla Streif, la seconda di fila assai impegnativa per i velocisti dopo Wengen.è il luogo dei sogni per ogni discesista, quello dove sogni anche solo di essere la cancelletto. Alle 11.30 scatta la prima, con gli uomini-jet che inizieranno a prendere la misura su tutti i passaggi iconici di una pista mitica, come la Musefalle e l’Hausbergkante. Il duello Sarrazin-Odermatt è tutto da vivere, mentre purtroppo dopo la rovinosa caduta sul ...