Caldo anomalo ancora per qualche ora | è in arrivo il freddo artico | ecco dove e quando crolleranno le temperature

Questo mese di gennaio ci sta riservando giornate ricche di sole, con un clima mite, inusuale per l’inverno a cui siamo abituati. Ma non è finita ... (tvzap)

Freddo e pioggia tornano a interessare l'Italia, con le temperature che scenderanno a picco a partire dal prossimo weekend, a causa di un'ondata artica. In attesa della gelata, il centro sud è ancora ...🔊 Ascolta articolo - L'Italia affronta un periodo meteorologico tumultuoso con piogge, neve a bassa quota e una brusca diminuzione delle temperature Le condizioni meteorologiche in Italia ...Dopo una breve tregua torna il freddo e il maltempo sull'Italia. Allerta gialla nelle prossime ore in Liguria e Toscana. Dai 20 gradi attesi al Sud, con punte di 25 gradi in Sicilia, ...Meteo, per venerdì è prevista l’ondata di gelo più intensa dell’inverno, con un crollo delle temperature fino a 10-15 gradi quasi ovunque entro domenica.